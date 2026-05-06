Sicurezza stradale, studenti premiati 

Nuovo prestigioso riconoscimento per gli alunni dell’Istituto comprensivo di Dolianova. La classe Prima B della scuola media ha ottenuto il primo premio al concorso “A spasso in sicurezza” dedicato all’educazione stradale.

All’iniziativa, promossa dalla Polizia di Stato e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, hanno partecipato centinaia di studenti del I e II ciclo di istruzione compresi i bambini della scuola dell’infanzia.

Gli alunni della Prima B di Dolianova hanno presentato un plastico con all’interno le regole principali per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Un lavoro realizzato in lingua italiana e inglese con illustrazioni, modellini e grafica curati interamente dagli alunni. Il premio è stato consegnato alla Fiera di Cagliari durante la cerimonia finale del concorso che ha riunito diverse scuole in rappresentanza di tutta la Sardegna (statali e paritarie) e circa 800 studenti accompagnati dai loro insegnanti. Per Dolianova una gradita conferma: lo scorso anno l’Istituto Comprensivo ha ricevuto il primo premio per un giornalino sulla sicurezza stradale realizzato dai ragazzi della Terza B. (c. z.)

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