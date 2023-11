Sicurezza stradale, più controlli sui mezzi pesanti anche col telelaser 

Aveva anticipati provvedimenti, dopo l’ennesimo incidente stradale alle porte di Nuoro, all’altezza di Pratosardo, in quel pezzo della 131 Dcn interessato dai cantieri infiniti. Ora il prefetto Giancarlo Dionisi annuncia: «Nei prossimi dieci giorni saranno intensificati i controlli della polizia stradale sui mezzi pesanti, nel tratto relativo ai viadotti e alle gallerie all’ingresso della città, e sarà verificato il rispetto dei limiti di velocità, anche attraverso il telelaser. Poi, sarà valutato lo stato psico-fisico dei conducenti. L’obiettivo è reprimere i comportamenti pericolosi alla guida e ridurre il numero degli incidenti. Occorre potenziare i controlli, anche al fine di aumentare la percezione di sicurezza degli utenti della strada».

La sicurezza come priorità. Ecco il messaggio che si leva dal palazzo di via Deffenu. Tuttavia, Dionisi puntualizza: «La sicurezza della mobilità stradale e il regolare andamento del traffico veicolare costituiscono obiettivi assolutamente prioritari. Pur nel rispetto delle inderogabili esigenze legate alla prosecuzione dei lavori di ammodernamento delle strade statali del centro Sardegna». Il prefetto conclude: «In questa prospettiva, le interlocuzioni con i vertici di Anas non si sono mai interrotte, sempre finalizzate al continuo rafforzamento dei dispositivi tecnici volti a garantire la sicurezza».

