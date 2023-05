Sicurezza stradale, lezioni alla Motorizzazione 

Nell’ultimo anno, in Italia, ci sono stati circa tremila morti per incidente stradale, la metà dei quali fra i cosiddetti “utenti deboli” (pedoni, ciclisti, motociclisti), nonostante l’applicazione di nuove norme e l’inasprimento delle sanzioni. Anche in Sardegna i dati sono molto preoccupanti, con un tasso di oltre 90 morti per 100.000 abitanti.

Per questo, nell’ambito della Settimana mondiale della sicurezza stradale, ieri alla Motorizzazione c’è stato un incontro con circa cinquanta studenti dell’istituto comprensivo Colombo

Il programma dell’evento è stato distinto in due fasi: lezione in aula, con proiezione di filmati e slides, dal titolo “Io non sbando: i giovani e la sicurezza stradale”, e dimostrazione pratica sull’uso dei principali dispositivi di sicurezza e sulle norme di guida del ciclomotore e del motociclo

L’intento – spiegano dalla Motorizzazione civile – è stato quello di sensibilizzare i giovani all’uso responsabile e consapevole dei veicoli stradali e alle cautele da adottare nell’utilizzo delle strade e sull’importanza dei dispositivi di protezione e sicurezza (caschi, cinture di sicurezza, protezioni per motociclisti). Le lezioni sono state svolte dai funzionari Tania Di Franco, Luisella Ecca, Luigi Pisano e Raimondo Piredda.

I ragazzi hanno mostrato grande interesse per gli argomenti affrontanti, intervenendo direttamente nel dibattito e nella fase di dimostrazione pratica svolta sul percorso d’esame per le patenti moto.