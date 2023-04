Sicurezza stradale, lezione agli studenti  

Al via ieri gli incontri con gli studenti della scuola media di via Monte Linas nell’ambito di “Scuole sicure”, progetto voluto dagli assessorati alle Politiche sociali e all’Istruzione con la Polizia locale, in collaborazione con Pgs Sardegna, che mira a sensibilizzare i giovani sui rischi dell’uso di droghe e dell’abuso di alcool e a contrastare lo spaccio.

Sono 115 gli studenti hanno partecipato a un gioco sulle sensazioni che si provano guidando in stato alterato. «È il primo incontro nella scuola di via Monte Linas», dice il comandante della Polizia locale Massimiliano Zurru. «I ragazzi hanno mostrato interesse cimentandosi nel percorso di guida con occhiali che simulano la guida sotto effetto di alcol e droga e hanno visto come funziona il test anti-droga». Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Interno. «L'abuso di alcol e droghe è una delle cause principali di incidenti stradali e la prima causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 24 anni», conclude Zurru.

Come parte del progetto, «sono attivi i controlli di prevenzione in prossimità delle scuole ed è stata potenziata la videosorveglianza», dice il sindaco Tomaso Locci: «Grazie alla maggioranza e al comandante Zurru si sta portando avanti un obiettivo strategico: la sicurezza nelle nostre scuole e la tutela degli studenti». All'incontro di ieri c’erano anche i referenti di Pgs, il vicesindaco Raffaele Nonnoi e le assessore all’Istruzione Fabiana Boscu e all’ambiente Paola Piroddi.

