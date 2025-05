Sicurezza stradale, l’appello ai giovani 

«La vita è una sola, state attenti e non sprecatela». Un appello ai giovani lanciato da istituzioni, forze dell’ordine, influencer isolani, rimbombato più volte ieri mattina nella sala consiliare del Comune di Selargius durante il dibattito sulla sicurezza stradale, “Be safe, be smart!” accompagnato dallo slogan con tanto di hashtag - #Frenaladistrazione - davanti a una platea di bambini e adolescenti con educatori e insegnanti al seguito.

L’iniziativa

Testimonianze di incidenti stradali finiti in tragedie, l’appello alla prudenza quando si guida, e il dolore di Omar Zaher con la moglie Merita Agus che quasi due anni fa hanno perso la loro unica figlia Najibe nel drammatico scontro di viale Marconi. Sino all’esempio pratico dei rischi al volante con il crash test experience e la simulazione del primo soccorso in piazza Martiri di Buggerru con i volontari della Misericordia di Selargius e dell’Sos Quartu.

Giovani e pericoli

L’iniziativa - partita con il dibattito moderato dalla giornalista Francesca Figus - è stata organizzata dalla consulta dei giovani guidata dal 22enne Alessandro Serra. «La sicurezza stradale è un tema troppo spesso sottovalutato, e gli incidenti la prima causa di morte fra noi ragazzi. Dobbiamo sensibilizzare e cercare di responsabilizzare tutti», l’appello del 22enne.

Presenti i vertici del Municipio. Il sindaco Gigi Concu con la vice Gabriella Mameli: «Iniziative come questa servono per cercare di prevenire tragedie, per ribadire che la vita è preziosa e va affrontata con la massima attenzione».

Gli appelli

Con loro l’assistente sociale Cristina Farci, e l’assessora alle Politiche giovanili Rita Ragatzu, in prima linea nell’organizzazione dell’iniziativa al fianco dei ragazzi della consulta: «Quello della sicurezza stradale è un tema che mi sta molto a cuore, da assessora e prima ancora da mamma di tre figli», le parole dell’esponente della Giunta.

Presenti il comandante regionale della Legione dei carabinieri Stefano Iasson, il direttore dell’Osservatorio regionale cybercrime Luca Pisano, il direttore della Motorizzazione civile Marco Pes. E il comandante della Polizia locale di Selargius Marco Cantori che ha ricordato l’ultimo incidente mortale in città, e quella volta che ha dovuto comunicare a una mamma la morte del figlio in uno scontro: «Parole che non avrei mai voluto pronunciare».

Il ricordo di Najibe

Il momento più toccante il ricordo di papà Omar, che dopo la morte della figlia all’alba del 10 settembre 2023, sta portando - insieme alla moglie - il tema della sicurezza stradale in giro per l’Isola ma anche oltre Tirreno. «Najibe aveva 19 anni e una vita davanti», le sue parole interrotte dalle lacrime, «quello che è successo a nostra figlia non deve accadere più: quando uscite a divertirvi dovete tornare a casa sani e salvi, non accettate passaggi, non correte in auto, non usate il telefonino mentre guidate. E soprattutto state attenti».

