Sicurezza stradale, l’app dà risultati 

Da ieri l’applicazione per smartphone “Nuoro Cittadinanza attiva”, dedicata alla segnalazione delle criticità alla circolazione stradale e pedonale, è disponibile anche du dispositivi Apple. Intanto, sono stati resi noti i numeri sull’utilizzo dell’app da parte dei cittadini da metà settembre a oggi. L’app è stata scaricata da circa 550 utenti che hanno inviato oltre 150 segnalazioni, tutte prese in carico dal comando della polizia locale. Il 39 per cento riguarda la presenza di buche stradali (di cui il 77% risolte), il 27% l’esistenza di un pericolo generico, come sterpaglie sui marciapiedi, auto abbandonate o parcheggiate in maniera non corretta, tombini rialzati, assenza di segnaletica, etc. (il 54% risolte), il 16% attiene invece a marciapiedi danneggiati (il 61% risolte), il 13% a segnaletica stradale danneggiata (l’84% risolte), il 5%, infine, sono segnalazioni di cittadini che comunicano danni all’illuminazione pubblica, risolte nell’86% dei casi.

«La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale e i numeri lo dimostrano - afferma il sindaco Andrea Soddu -. Da registrare anche il calo di incidenti stradali grazie all’installazione dei dispositivi di deterrenza quali gli autovelox. «Il rapporto diretto con i cittadini si sta rivelando di grande utilità, ha aggiunto il comandante della polizia locale Massimiliano Zurru.

RIPRODUZIONE RISERVATA