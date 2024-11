Sicurezza stradale, incidenti in aumento 

I numeri certe volte parlano più chiaro di mille discorsi. In questo caso, 58 incidenti stradali quest’anno finora a Sestu, in aumento rispetto ai 55 di tutto il 2023, secondo dati forniti dalla Polizia Locale. Cifra impressionante in una cittadina. Sul banco degli imputati, distrazione, fretta, nervosismo. E anche l’alta velocità. «Si vedono auto e furgoni passare a tutto gas, roba da formula uno», commenta indignata Katia Piga, che vive in località Su Pardu. E tanti cittadini fanno notare lo stesso in molte strade del centro.

La mappa

Giorgio Desogus, capitano della Polizia Locale, traccia una mappa delle strade più a rischio: «Via Monserrato, via Cagliari, via Vittorio Veneto, via Iglesias, sono direttrici di traffico, lunghe strade dritte dove spesso si verificano incidenti», dice. E poi ci sono i monopattini; di recente uno è rimasto coinvolto in un incidente. Tutto per colpa «dell’eccessiva fiducia in sé stessi, la mancata valutazione degli ingombri del proprio mezzo, e del comportamento degli altri». Pochissimi i casi di fermati sotto l’effetto di alcool e droghe, «ma parliamo solo dei sinistri in cui siamo intervenuti, e noi non siamo in servizio dopo le 21», chiarisce Desogus.

E così, se qualcuno in via Monserrato ha scritto vicino alle strisce pedonali “attenzione bambini”, perché proprio poco lontano c’è una scuola, per Desogus più sicurezza passerebbe da attraversamenti rialzati, e box per il rilevamento della velocità: «Con il recente decreto sugli autovelox l’infrazione dev’essere subito notificata e così servono due pattuglie, una per rilevare la velocità, e una più avanti per multare. Ma a Sestu molte strade non hanno abbastanza spazio». Ecco perché l’autovelox non si vede in giro; ma i box di rilevamento, anche se non si possono usare senza gli agenti, potrebbero comunque fare da deterrente.

Il Comune

Intanto, il Comune si impegna: «Per noi è importante, in questi anni si è lavorato molto sulla segnaletica stradale definendo meglio le corsie di marcia, introducendo alcuni sensi unici, le zone 30 e realizzando diversi attraversamenti pedonali rialzati», spiega Massimiliano Bullita, assessore a Arredo urbano e vicesindaco, «inoltre con l’università di Cagliari si sta lavorando al Piano urbano del traffico, che prevede di razionalizzare ulteriormente la circolazione e ridurre i punti di conflitto, aumentare gli attraversamenti pedonali rialzati e non si escludono box per rilevare la velocità». Per la sindaca Paola Secci, «una nostra priorità è l’educazione stradale nelle scuole. Abbiamo fatto tante campagne, creando consapevolezza dei rischi e pericoli per chiunque non rispetta il codice della strada».

