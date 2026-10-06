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Selargius.
07 ottobre 2026 alle 00:55

Sicurezza stradale in nome di Riccardo 

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In ricordo di Riccardo Piras, il ragazzo che ha perso la vita a marzo nel tragico incidente di viale Colombo, l’associazione “Ciao More” inizia a muovere i primi passi. Dopo la presentazione al porto di Cagliari, l’organizzazione ha debuttato ufficialmente nell’aula consiliare del Comune, gremita di persone, in un convegno sulla sicurezza stradale e la prevenzione con le autorità e le forze dell’ordine.

Presenti i genitori del ragazzo, Pino Piras e Patrizia Sarritzu, fondatori dell’associazione con le altre due figlie, Nicoletta e Francesca. All’evento hanno partecipato il sindaco di Selargius Gigi Concu, la vice Gabriella Mameli e l’assessora alle Politiche giovanili Rita Ragatzu. Ora parte il percorso di “Ciao More” tra convegni, giornate di formazione e corsi di primo soccorso stradale nelle scuole per dire ai ragazzi che una distrazione può costare la vita. (f.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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