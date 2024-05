Sicurezza stradale, in città oltre 250 incidenti all’anno 

Se è vero che è nelle strade fuori città che si verifica la maggior parte di incidenti mortali, è altrettanto vero che il numero maggiore degli scontri è nel centro urbano.Lo dimostrano i dati della Polizia locale. Lo scorso anno sono stati 250 i sinistri rilevati nelle strade del centro, nei diversi quartieri, mentre sono solo 48 quelli fuori dal centro abitato.

Il 2024 conferma questo trend con già un centinaio di incidenti e purtroppo nel conto c’è anche un mortale proprio in pieno centro: vittima Roberto Massa 52 anni, morto in sella alla sua moto all’incrocio tra via Cagliari e via Livorno, nello scontro con un auto lo scorso aprile.E se fuori città la causa degli incidenti è quasi sempre l’alta velocità, in centro il primato va alle mancate precedenze, che spesso possono portare a guai seri.

La mappa del pericolo

Uno dei più pericolosi resta l’incrocio tra via Giotto e via Marconi mentre per i pedoni i più alti rischi si hanno in viale Colombo e via Marconi, all’incrocio con via Porcu. A completare l’opera c’è la segnaletica inesistente in molte strade e la sosta selvaggia con le auto parcheggiate negli incroci a limitare la visibilità e sulle strisce pedonali.

«Le strade anche in centro allo stato attuale sono molto pericolose» commenta una residente Cinzia Cocco, «i doppi stop che hanno realizzato in varie parti vanno bene ma ne servirebbero altri, così come servirebbero dossi e altri attraversamenti pedonali rialzati».

Dello stesso avviso anche Carlo Sanna secondo cui «la colpa maggiore non è delle strade ma degli automobilisti, sempre più distratti, sempre più impegnati a mandare messaggi o parlare al telefono anziché guardare dove stanno andando».

La segnaletica

In molte zone a contribuire ai rischi sono anche specchi parabolici inesistenti in molti incroci e soprattutto, come detto, la segnaletica cancellata.Perché se è vero che nelle strade asfaltate a nuovo subito dopo si procede con il rifacimento di strisce, stop e linee di mezzerie, nelle altre traffico e usura le hanno ormai quasi cancellate.

E anche i vecchi attraversamenti pedonali rialzati cominciano a mostrare segni di cedimento. È il caso ad esempio di quello di via Siena, che non solo è sprofondato ma dove ormai non si vedono più le strisce disegnate. E così anche i pedoni fanno fatica a potersi spostare in sicurezza. Causa di incidenti ai pedoni sono anche tombini e chiusi dell’acqua senza più copertura dove basta un niente per inciampare e scavi sulle strade che ancora attendono i rattoppi.

