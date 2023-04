Sicurezza stradale, il piano dem al vaglio della commissione  

Lunedì era arrivato il voto contrario della maggioranza in Consiglio comunale sulla proposta di proseguire la seduta e discutere anche della mozione presentata dal Pd sulla sicurezza stradale in città, discussione slittata alla prossima seduta dell’assise, con la decisione che aveva scatenato un mare di polemiche e le accuse della capogruppo dem, Natascia Demurtas.

Ora a occuparsi del tema sarà la commissione Programmazione economica, competente in materia di polizia locale e bilancio, convocata dalla presidente Maria Boi per giovedì prossimo. All’ordine del giorno proprio la sicurezza stradale in città, tema d’attualità dopo l’ultimo investimento mortale in viale Repubblica.

Secondo il report fornito dalla polizia locale, infatti, dall’analisi degli incidenti stradali è emerso che nei primi mesi del 2023 si è registrato un aumento di oltre il 40 per cento di sinistri rispetto alla stesso periodo dello scorso anno. Nove su dieci sono causati da errati comportamenti dei conducenti. Le maggiori infrazioni riguardano la mancata prudenza alla guida (soprattutto dovuta a distrazione) e l’omessa precedenza agli incroci.

Per questo la Commissione analizzerà gli incidenti accaduti sulle strade cittadine e le azioni che l’amministrazione comunale può mettere in atto in chiave di contrasto e prevenzione, come l’aumento degli attraversamenti pedonali illuminati di cui molte vie sono state già dotate, o come l’installazione di dissuasori della velocità e l’istituzione di “zone 30”, cioè il limite di velocità a 30 chilometri all’ora. La seduta prevede anche l’audizione dell’assessora competente Rachele Piras sul bilancio di previsione 2023, che consentirà di avere un quadro delle risorse a disposizione dell’amministrazione per pianificare gli interventi.

«La commissione – dice il sindaco Andrea Soddu - è la sede più opportuna per un argomento che non può limitarsi ad una presa d’atto di un fenomeno che conosciamo, e ha bisogno di analisi e soluzioni. Siamo chiamati a dare risposte ai cittadini e questi incontri sono fondamentali per portare al consiglio un progetto concreto sul quale discutere e decidere».