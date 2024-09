Sicurezza stradale: denunciati otto automobilisti 

Più controlli nel fine settimana in città e nelle principali strade d’ingresso a Cagliari e nell’hinterland: i carabinieri del comando provinciale con posti di blocco e servizi di prevenzione hanno svolto un lavoro per garantire la sicurezza stradale. Stanno infatti aumentando i comportamenti pericolosi di chi si mette alla guida e i militari hanno voluto dare una risposta con la presenza di mezzi e uomini dell’Arma.

In tre giorni, da venerdì a domenica, sono stati fermati 300 veicoli e sottoposto a controllo 600 persone. Sono stati utilizzati gli etilometri. Un’attività voluta dal comandante provinciale, il generale Luigi Grasso. I militari hanno denunciato quattro persone per guida in stato di ebbrezza, altre quattro sono state sanzionate per essersi messe al volante senza patente. Tre quelle segnalate per il possesso di sostanze stupefacenti. La maggioranza delle situazioni irregolari sono state commesse da cittadini non residenti in Sardegna: si tratta di turisti che si trovano nell’Isola in vacanza. Alla fine sono scattate sanzioni per tremila euro: sono stati sequestrati diversi veicoli.

«L'aumento della presenza di persone in transito, dovuto sia al rientro di vacanzieri al termine delle ferie estive, sia all'arrivo di nuovi visitatori», hanno evidenziato dal comando provinciale dell’Arma, «ha reso necessario un intervento mirato dei carabinieri. La sicurezza stradale è una delle priorità: da qui la disposizione di un’azione di controllo costante e capillare per prevenire incidenti stradali, spesso causati da condotte irresponsabili come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti». (m. v.)

