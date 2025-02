Sicurezza stradale: cambio di rotta dentro la città 

Due investimenti pedonali in un solo giorno. Fortunatamente senza gravi conseguenze. A Nuoro continua l’impegno della Polizia Locale sul fronte della sicurezza stradale con diversi interventi, volti a ridurre il rischio e migliorare la viabilità urbana.

Proprio in questi giorni sono decine gli interventi concreti portati avanti, a partire dal rifacimento delle strisce pedonali ormai cancellate o non più visibili. Attenzione anche alla segnaletica verticale obsoleta o incongruente, ma anche alla segnaletica orizzontale e alle aree di sosta, sia riservate che pubbliche.

Parallelamente, continua a registrare ottimi risultati l’attività del numero verde 800 561 731 e dell’app “Nuoro Cittadinanza Attiva”, strumenti messi a disposizione della comunità per segnalare criticità e proporre interventi. Dall’attivazione del servizio fino ad oggi, i nuoresi hanno inviato ben 1.764 segnalazioni. E di queste, circa il 93% ha già trovato una soluzione positiva, a conferma dell’efficacia e della tempestività degli interventi. I dati pubblicati mostrano le tantissime buche (oltre 200 segnalate) su cui l’amministrazione è intervenuta, così come oltre 50 interventi per marciapiedi dissestati.

