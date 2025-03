Sicurezza stradale, arrivano i pannelli per avvisi e allerte 

Primi pannelli a messaggio variabile nel territorio di Quartucciu, installati da Its Città metropolitana pochi giorni fa in via delle Serre - direzione centro commerciale - e in via Mandas, all’uscita per la 554.

«Attraverso queste apparecchiature l’amministrazione comunale potrà fornire informazioni sul traffico, sull’eventuale presenza di cantieri, sulle allerte meteo ed altre informazioni di carattere generale», spiega il sindaco Pietro Pisu. I pannelli saranno collegati con la nuova piattaforma di gestione in fase di realizzazione nel comando della Polizia locale di Quartucciu e nella sala controllo Its della Città metropolitana.

«Altri sei verranno installati a Sant’Isidoro, dotati di semaforo per le allerte meteo, e alcuni nel centro abitato», dice ancora il sindaco, «un progetto molto importante che permette di garantire una maggiore sicurezza del nostro territorio e di tutta l’area vasta di Cagliari». Le recenti installazioni confluiranno infatti in un sistema integrato di gestione, in fase di realizzazione, che comprenderà telecamere di videosorveglianza, lettori flussi di traffico, centralizzazione semaforica, pannelli con segnali visivi di allerta meteo, sensori ambientali.

