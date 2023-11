Sicurezza stradale affidata ai droni 

Sono quattrocento le auto che in questi mesi hanno circolato a Nuoro senza regolare revisione. Una trentina quelle senza assicurazione, diverse con un certificato falso. La digitalizzazione sulle strade della città, avviata da mesi dal comando della polizia municipale, con il Targa System, telecamera a lettura in tempo reale della targa collegata con tutte le banche dati, ha permesso di scovare tanti automobilisti non in regola. Pesanti le sanzioni, oltre alla multa da 866 euro, c’è la confisca del mezzo. E dal prossimo mese arrivano anche due droni. Uno sarà in dotazione all’ufficio traffico, l’altro al nucleo operativo speciale ambientale. Serviranno per la rilevazione degli incidenti in 3D, ma anche per il controllo del territorio dalla prevenzione e il contrasto dell’abbandono di rifiuti e per abusi edilizi nell’agro.

I droni

«Si tratta del proseguo di un processo di digitalizzazione avviato da mesi - spiega il comandante della polizia locale Massimiliano Zurru - i due droni in dotazione al comando saranno utilizzati uno per i rilievi degli incidenti stradali, per la sicurezza stradale e ci consentiranno il monitoraggio più attento grazie a un programma rivelazione 3D. L’altro drone sarà dedicato alla vigilanza ambientale e protezione civile. Servirà al monitoraggio di manifestazioni o grandi eventi, alla lotta e prevenzione incendi». I due droni saranno in città tra pochi giorni, e operativi dopo che quattro agenti dal prossimo 4 dicembre frequenteranno un apposito corso di pilotaggio con relativa abilitazione.

Targa system

Insomma, quattro occhi vedono meglio di due. Dopo l’arrivo dell’autovelox, in città da luglio è operativo anche il Targa System, in dotazione alla polizia municipale. Si tratta di un software di riconoscimento delle targhe capace di individuare le irregolarità commesse dai conducenti. Una telecamera, scansionando le targhe delle auto, verifica quelle che circolano senza la copertura assicurativa, senza aver rinnovato la revisione, o se la vettura risulti rubata o sotto sequestro amministrativo. «Da luglio ha evidenziato tanti veicoli non assicurati, alcuni con certificati falsi che stiamo verificando - spiega Zurru - e 400 violazioni per mancata revisione. L’assenza di una copertura assicurativa è un problema per chi fa o subisce un incidente».

