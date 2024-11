Sicurezza, si riaccendono le telecamere 

Importanti passi avanti sul fronte della sicurezza urbana e stradale a Bosa. La Giunta guidata dal sindaco Alfonso Marras ha approvato il progetto per regolamentare e far ripartire il sistema di videosorveglianza, danneggiato dall’alluvione di due anni fa. Inoltre nei giorni scorsi si è svolta la conferenza di servizi che sblocca la questione della Provinciale 35 che collega la cittadina a Modolo.

Le telecamere

Dopo l’impegno assunto dal sindaco Alfonso Marras per il funzionamento dell’intero sistema di videosorveglianza, la Giunta ha approvato il “progetto di definizione strategica e normativa dell’impianto di videosorveglianza con impiego di nuove tecnologie dedicato alla sicurezza urbana integrata, e dello schema di nuovo regolamento”. Secondo il provvedimento si tratta di «regolamentare il sistema costituito da una rete di 44 telecamere, riconducibili a due impianti, uno realizzato nel 2016 l’altro nel 2021 – si legge – Prima di attivare la rete, è necessaria la redazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, anche in considerazione del fatto che l’impianto di videosorveglianza viene utilizzato non solo per scopi di sicurezza urbana, ma anche per monitoraggio del traffico». La delibera trasmessa alla commissione comunale per i regolamenti, quindi al Consiglio comunale per l’approvazione. Dopo questi passaggi, si potrà dunque spendere il finanziamento di 100mila euro, che sarà utilizzato per il trasferimento del sistema di controllo nella nuova sede della Polizia locale e il ripristino degli impianti di videosorveglianza.

La strada

Dovrebbe essere questione di tempo anche la messa in sicurezza dei versanti della Provinciale 35 Bosa-Modolo. La recente conferenza di servizi ha completato le nuove integrazioni richieste dalla Regione; sono stati acquisiti i pareri definitivi, nulla osta e le autorizzazioni sugli interventi da eseguire. I soggetti coinvolti erano chiamati a comunicare le proprie determinazioni sui pareri tecnici, ogni ostacolo dovrebbe essere superato. Ultimi dettagli per poter utilizzare i 120mila euro per la messa in sicurezza. I fondi erano stati stanziati dalla Regione nel 2017 per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e del ripristino di opere pubbliche danneggiate da calamità naturali.

