Sicurezza, sì al regolamento tra le proteste  

Cartelli di protesta mostrati verso l’alto e tutti in piedi in silenzio mentre il sindaco Paolo Truzzu illustra le novità del regolamento di sicurezza e di polizia urbana. Così i consiglieri di minoranza marcano il dissenso verso un documento «pasticciato, che punisce le persone più deboli», ovvero chi dorme in strada e chi chiede l’elemosina, secondo la minoranza: da oggi, infatti, queste persone potranno essere multate e allontanate dalla strada dalla polizia locale (divieto di bivacco ed elemosina). Come era nelle attese, il nuovo regolamento che arriva in aula dopo più di un anno dalla delibera di Giunta si porta le proteste in Consiglio comunale: il documento, che sostituisce quello vecchio del 1931, passa a tarda notte con i voti della sola maggioranza e il no di tutti i consiglieri di centrosinistra. «Capisco e rispetto chi ha un parere contrario rispetto al regolamento, capisco meno chi pensa che il nuovo testo istituisca un regime di polizia. Questo non succederà perché non appartiene alla nostra cultura né alla storia della città», assicura il sindaco. «Questo regolamento si limita a fissare regole di convivenza civile», aggiunge.

La polemica

L’atmosfera è frizzante fin dal suono della campanella: che sarebbe stata una seduta diversa dalle altre lo si capisce anche dal fatto che a Palazzo Bacaredda arrivano tv e testate online. Quando il presidente (alla guida c’è il vice Corrado Maxia per un impegno familiare di Edoardo Tocco) lancia l’appello, tra i banchi dell’opposizione i consiglieri cominciano a muoversi per organizzare una protesta civile. L’obiettivo è ribadire il dissenso, espresso più volte nell’ultimo anno, mentre il sindaco illustra le novità. Gli slogan sintetizzano le ragioni della protesta: “Senza tetto? Senza soldi? Niente elemosina e fuori dalla città”, si legge nel cartello che mostra Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd. “La strada non si sceglie, sulla strada ci si ritrova”, rilancia Anna Puddu, Progressisti. “Una città che esclude ed emargina: ecco il vero degrado”, scrive Francesca Mulas, Possibile. E ancora: “Multare i senzatetto e i mendicanti non rende la città più sicura”, è la sintesi di Matteo Massa, Progressisti. Che nell’intervento bolla come «una vergogna politica, sociale e culturale questo regolamento». Concetto che ribadisce Marzia Cilloccu, Progetto Comune per Cagliari: «Questo regolamento pulisce la vostra coscienza ma non Cagliari».

Perché sì

Tocca al sindaco spiegare che «il regolamento non risolve tutti i problemi della città ma riscrive regole, in parte già fissate da norme di legge, all’interno di una città cambiata. Il daspo urbano, per esempio, uno strumento previsto dal governo Gentiloni ci darà la possibilità di fare allontanamenti, come per esempio alle Ormus dove i cittadini si lamentano dei bivacchi. A tutti viene fatta una proposta, chi non accetta non può stare per strada e impedire la libertà altrui. Con questo regolamento cerchiamo da un lato di tutelare chi vuole esercitare il proprio diritto senza subire la violenza e l’usurpazione altrui, dall’altro lato offriamo a tutti una sistemazione». «Il regolamento risponde a esigenze dei cittadini che troppo spesso si sentono abbandonati e soli di fronte ai problemi quotidiani», sottolinea Pierluigi Mannino, FdI. «Finalmente si intraprende un percorso per rendere Cagliari una città più sicura, pulita e vivibile», gli fa eco Andrea Piras, Lega. «Facciamo però che non resti lettera morta, si attivi subito un coordinamento con le forze dell’ordine», aggiunge. «Cagliari è una città accogliente», dice Edoardo Tocco, «ma era necessario fissare regole di convivenza». «Era necessario dare alla città, ormai molto cambiata, una nuova e buona disciplina a tutela dei cittadini», conclude Marcello Polastri, presidente della commissione Sicurezza. «Noi ci stiamo provando con coraggio».