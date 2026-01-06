VaiOnline
Il decreto
07 gennaio 2026 alle 00:59

Sicurezza, si accelera: la Lega chiede «severità» 

Accelerazione alle porte per il pacchetto sicurezza del governo. Una bozza definitiva manca, ma i contenuti circolano da giorni in ambienti di maggioranza. Resta solo da affinare la forma per mettere i provvedimenti su binari veloci. All’indomani dell’omicidio del capotreno a Bologna, a rilanciare è ancora la Lega. «Pronti a portare in Aula una proposta molto netta e severa su sicurezza, immigrazione, cittadinanza ed espulsioni», scandisce una nota del partito dopo l'ultimo episodio di cronaca.

Da via Bellerio trapela l’urgenza di scrivere e approvare il secondo capitolo del decreto sicurezza, accompagnata dalla sottolineatura sull’iniziativa di partito già presentata a novembre. Fonti di governo raccontano una sostanziale convergenza sulle misure che dovrebbero trovare spazio in due distinti contenitori: un decreto legge e un disegno di legge, entrambi da chiudere entro il mese di gennaio. Questa l'ipotesi più diffusa tra diverse fonti. I riflettori del centrodestra sono tutti puntati sulla conferenza stampa della premier Giorgia Meloni, che venerdì potrebbe sciogliere alcune riserve. Mentre il governo è al lavoro per dare forma al pacchetto, le opposizioni incalzano il governo dopo l'episodio di Bologna. Con l’intenzione di rendere la sicurezza un terreno di battaglia.

