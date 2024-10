Sicurezza, ronde dei vigili a Su Planu 

Ronde di giorno - anche a piedi - nelle strade e nei parchi pubblici, e un ufficio con tre pomeriggi dedicati ai residenti che vivono oltre la 554.

Il Comune di Selargius attiva finalmente un presidio fisso della Polizia locale nel quartiere di Su Planu, lì dove da tempo vengono denunciati episodi di vandalismo. «L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza oltre il centro urbano», spiega il sindaco Gigi Concu annunciando il servizio attivo da oggi, «oltre ai controlli mirati contro i parcheggi selvaggi».

L’attesa

La presenza fissa dei vigili a Su Planu era attesa da tempo. Richiesta soprattutto negli ultimi mesi dopo la scia di episodi di vandalismo, e non solo: lanci di bottiglie e pietre contro case e passanti, raid e furti nelle auto in sosta, e rifiuti abbandonati negli spazi verdi della zona. È successo più volte in via Monte Monviso, così come nel punto panoramico della lottizzazione Tranzellida, e in via Monte Bianco.

E più volte è intervenuto il capogruppo del Pd Omar Zaher, con interrogazioni in Consiglio comunale e solleciti rivolti ai banchi della Giunta. «Si deve trovare una soluzione una volta per tutte con le forze dell’ordine: non solo il quartiere sta subendo dei danni, ora si sta addirittura mettendo a rischio la sicurezza delle persone», diceva Zaher qualche settimane fa chiedendo prima di tutto un presidio fisso della Polizia locale nel quartiere.

Al via da oggi

Il nuovo servizio parte da oggi. «Ci stavamo lavorando da tempo», commenta il comandate dei vigili Marco Cantori, «finalmente la squadra dei vigili è stata rinforzata grazie alle nuove assunzioni e possiamo attivare il presidio». Ventisette in tutto gli agenti che, a turno, sono a disposizione nel territorio comunale. «Due saranno dedicati a Su Planu, compatibilmente con le altre iniziative e urgenze nel centro urbano». Controlli a tappeto nei parchi, nelle zone segnalate dagli stessi residenti, e davanti alle scuole dove - la mattina - si concentra il fenomeno della sosta selvaggia.

Gli orari

L’ufficio della Polizia locale sarà aperto tre pomeriggi a settimana nella sede comunale di via Metastasio: il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15,30 alle 17. «Uno degli impegni inserito nel mio programma di mandato era dotare Su Planu di un presidio fisso di vigili», ricorda il sindaco, «oggi posso dire con orgoglio di essere riuscito a mantenere l’impegno. Due agenti, per tre volte alla settimana, da questo pomeriggio saranno a disposizione della cittadinanza. Un servizio importante che da un lato va a rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel quartiere lontano fisicamente dal centro abitato e dall’altro consente di rafforzare la sicurezza. Contemporaneamente», conclude, «proseguirà il consueto servizio della municipale impegnata ogni mattina nei rioni di Is Corrias, Su Pezzu Mannu e a Su Planu».

RIPRODUZIONE RISERVATA