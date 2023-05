Sicurezza, Roma supera la prova  

Elicotteri in volo, oltre mille agenti in strada ed un piano sicurezza imponente, tra squadre speciali e tiratori scelti. La visita di Volodymyr Zelensky vede Roma preparata grazie al dispositivo messo in piedi dalla Questura della Capitale che ha garantito la sicurezza del presidente ucraino. Per l’intera giornata sui cieli di Roma è stata rispettata la no-fly zone anche per i droni non autorizzati, mentre le forze dell’ordine hanno bonificato e controllato le aree di transito del corteo al seguito di Zelensky. Un tour che ha interessato in particolare il centro storico della Capitale e l’area che insiste sui Parioli, dove Zelensky aveva la sua base presso l’hotel Parco dei Principi. Artificieri e squadre speciali hanno sorvegliato la città, mentre gli agenti della polizia locale hanno disposto deviazioni e chiusure del traffico. Tante le bandiere gialloblù in strada, con qualcuno che ha anche intonato l’inno della Resistenza “Bella Ciao”. L'impegno delle forze dell'ordine si è fatto sentire anche nelle principali stazioni e negli aeroporti della Capitale, in particolare allo scalo militare di Ciampino, dove era previsto l’arrivo del presidente ucraino.

