Sicurezza, rifiuti e mercato «Servono cambiamenti» 

Negli ultimi tempi sono aumentati gli episodi di microcriminalità, spesso collegati alla cosiddetta malamovida, soprattutto nei quartieri storici. I cagliaritani chiedono più sicurezza. Quali sono i vostri propositi?

Ortu : non serve un approccio securitario. Noi pensiamo che occorra andare alla radice dei comportamenti cosiddetti devianti, risolvendo le disuguaglianze. Le persone vanno integrate, non si possono lasciare abbandonati a se stessi gli immigrati e le immigrate. Mancano spazi per le persone giovani, che così si stordiscono con l’alcol, se non ci sono alternative.

A. Zedda : serve un “Patto per la sicurezza” che deve coinvolgere l’amministrazione, le forze dell’ordine, le parrocchie, le società sportive, le attività commerciali e produttive. Servono le telecamere a scopo preventivo e come strumento di valutazione reale della sicurezza. Vogliamo ripartire dal concetto di “prendersi cura della città”, che deve riguardare anche tutti coloro che ogni giorno vi entrano per lavoro.

Corda : servono opportunità per i giovani, ma anche un sistema di regole che ponga un limite ai bivacchi nelle piazze. La cosiddetta movida dovrebbe essere spostata da un’altra parte della città. Quanto agli immigrati non integrati, non si possono mandare in un quartiere già degradato dove già c’è disagio diffuso: così la percezione dell’insicurezza aumenta.

M. Zedda : se svaniscono i presidi culturali all’interno del tessuto del centro storico, come è successo alla Marina chiudendo l’auditorium di piazzetta Dettori e a Castello con il teatro civico, cambia anche il tipo di frequentazione dei luoghi. Ciò non significa che non debba essere valutata con la dovuta attenzione una maggiore presenza di forze dell’ordine.

Farris : pensiamo ai vigili di quartiere in servizio 24 ore su 24, a piccoli presidi in tutta la città, a dei gabbiotti in ghisa come quelli realizzati a Roma, alla immediata riapertura delle sezioni della polizia municipale, oltre ad altre misure come l’implementazione della illuminazione pubblica perché ci sono zone della città dove è insufficiente.

Negli ultimi anni sono cresciute, anche in centro, le discariche abusive di rifiuti e nel contempo sono aumentati i problemi nella raccolta differenziata. Come riorganizzereste il servizio di nettezza urbana?

A. Zedda : crediamo nelle isole ecologiche che, in prospettiva, saranno interrate. Il sistema dei mastelli crea difficoltà, anche per gli spazi che occupano nelle case, e pensiamo di eliminare subito quelli della plastica e della carta, che verrebbero conferiti direttamente nelle buste. Inoltre l’approccio va diversificato tra chi fa attività produttive e le residenze e serve una logistica diversa a seconda dei quartieri.

Corda : le strade sono sporche e in tanti, gettano i sacchetti nei mastelli condominiali altrui, che spesso restano aperti perché gli addetti allo svuotamento li distruggono. Inoltre le bollette arrivano in ritardo di tre-quattro mesi, spesso anche con sanzioni. Serve un sistema di controllo efficace, e bisogna sensibilizzare i cittadini ad avere comportamenti virtuosi.

M. Zedda : la città non è mai stata così sporca. Va ripreso il lavaggio delle strade, e devono cambiare gli orari di ritiro per i ristoranti. Terminata la fase di sperimentazione, la Giunta uscente avrebbe dovuto realizzare migliorie, ma non l’ha fatto. Eliminando i cassonetti noi recuperammo oltre 1.200 parcheggi ma questa Giunta li ha riportati in alcune zone, che sono diventate un ricettacolo di buste di immondezza.

Farris : il 75% del costo del servizio è dato dalla forza lavoro che viene impiegata svuotare sei giorni su sette migliaia di mastelli. Noi vogliamo eliminare i mastelli e che si conferiscano i rifiuti differenziati a tutte le ore e tutti i giorni in cassonetti di nuova generazione. La forza lavoro che si libera verrebbe impiegata per la pulizia delle strade.

Ortu : per noi internalizzare il servizio, cioè restituire la gestione direttamente al Comune, è la prima cosa da fare. Ciò consentirebbe di agire con flessibilità, anche a seconda della densità abitativa dei quartieri. Ci siamo stufati di lavorare per De Vizia, dobbiamo eliminare l’intermediario che fa profitti anche grazie ai bassi salari di chi ci lavora.

Al mercato di San Benedetto è in corso una rivoluzione. È giusto il trasferimento dei box per consentire la ristrutturazione o sarebbe meglio un piano alternativo? L’area di piazza Nazzari è la soluzione migliore?

Corda : San Benedetto non può diventare l’ennesimo centro commerciale: è un bene identitario e in quanto tale va tutelato e valorizzato. I lavori probabilmente creeranno grosse difficoltà agli operatori. Sarebbe stato meglio ristrutturarlo con piccoli step, non utilizzare la logica emergenziale secondo la quale, siccome sono arrivati i fondi del Pnrr e bisogna spenderli allora si mandano via tutti come se fossero pacchi postali.

Farris : il mercato si sarebbe dovuto ristrutturare per gradi e questo progetto di restyling è completamente sbagliato, anche perché si sta prevedendo la soppressione dei parcheggi. Si commette l’errore di costruire il mercato provvisorio in piazza Nazzari, inaugurata nel 2019 con 4,5 milioni di euro di finanziamento pubblico. Non c’era alcun un motivo di realizzare lì il mercato, peraltro sottraendo uno spazio alle attività culturali. La commissaria ha bloccato tutto, saggiamente.

Ortu : la ristrutturazione sarebbe dovuta avvenire gradualmente. Ma, ancora prima, si sarebbero dovute fare le manutenzioni regolari. Il progetto così com’è è fallimentare, ed è sbagliata la prospettiva verso la quale si sta andando. San Benedetto rischia di fare la fine del mercato di Santa Chiara per obbedire alla monocultura del turismo.

M. Zedda : si sarebbe dovuto adeguare il mercato esistente. Poi mi chiedo: chi investe dieci milioni per edificare un mercato provvisorio che andrà smantellato dopo pochi anni privando la città di uno spazio per la cultura e di parcheggi? Ora bisogna fare subito una serie di modifiche al mercato provvisorio.

A. Zedda : ciò che non mi piace, e non ho timore a dirlo, è l’idea del mercato provvisorio in piazza Nazzari. Avrei visto meglio un trasferimento alla Fiera, prevedendo servizi di trasporto adeguati. Ci batteremo per capire che cosa si può cambiare, ma se dovesse restare così dobbiamo recuperare parcheggi e considerare anche i disagi che patiranno le attività attorno al mercato.

RIPRODUZIONE RISERVATA