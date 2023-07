Sicurezza, pronto intervento in una app 

La sicurezza stradale passa anche per la tecnologia. Dopo quattro morti sulle strade della città dall’inizio dell’anno e ben 124 incidenti che hanno fatto schizzare Nuoro oltre la media italiana, il Comune non pensa solo alla repressione con il via libera agli autovelox nella strade più trafficate e pericolose, ma chiede la collaborazione dei cittadini per abbattere i sinistri e tutte le situazioni di pericolo, anche di Protezione Civile. Si chiamerà “Nuoro Cittadinanza attiva” la nuova app al servizio dei nuoresi e di chi visita la città, da utilizzare per attivare 24 ore su 24, sette giorni su sette con un servizio di pronto intervento in tema di sicurezza. Buche aperte sull’asfalto, oppure cartelli stradali pericolanti, o ancora semafori coperti dalla fronde degli alberi, segnaletica carente, o qualsiasi altro problema di sicurezza. Il via libera una settimana fa dalla Giunta comunale, per ora in fase sperimentale, con la durata di sei mesi prorogabile di altri sei mesi.

Il progetto

L’intervento è stato affidato al nuovo comandate della polizia locale, Massimiliano Zurru. La Giunta ha sottolineato: «È necessario avvalersi di un operatore esterno qualificato per la gestione degli interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale». Nel dettaglio l’istituzione di un numero verde, un contact center attivo tutto il giorno anche la notte con reperibilità e sette giorni su sette. Affiancato al numero verde ci sarà l’app per la gestione segnalazioni su applicazione android in fase di realizzazione chiamata: “Nuoro Cittadinanza attiva”. Il progetto prevede anche la «possibilità di attivare, il pronto intervento con noleggio a caldo di mezzo autocarro e due operai per il trasporto e posa di segnaletica stradale, bitume a freddo e barriere metalliche nella disponibilità del Comune di Nuoro, da attivarsi entro un’ora dal ricevimento della segnalazione, su autorizzazione del referente dell’amministrazione comunale».

Pacchetto sicurezza

Ma la questione sicurezza è sul tavolo della Giunta in maniera globale. Infatti sarà riattivato anche il sistema di videosorveglianza cittadino, quella rete di telecamere che erano state installate con i soldi della Regione dopo la visita in città dell'allora ministro dell’Interno Minniti, e fuori uso dal 2021 perché la ditta a cui era stata affidato il controllo e la manutenzione per tre anni era fallita nel 2021.

Azioni concrete

Il via libera dieci giorni fa. «Ci siamo mossi subito col nuovo comandante per dare risposte rapide e concrete – spiega il vicesindaco Fabrizio Beccu che ha firmato la delibera – il numero verde di segnalazione zone di pericolo e l’app attivano un pronto intervento. Vogliamo prevenire. Si tratta di una soluzione che il comandante Zurru ha già sperimentato a Monserrato, un presidio del territorio che può segnalare qualsiasi pericolo. Stiamo aggredendo il problema sicurezza sotto tutti punti, anche dei danneggiamenti».

