Sicurezza, Piantedosi a Cagliari  

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi presenzierà domani alle 13 nella Prefettura di Cagliari al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Giuseppe De Matteis. Prima, alle 11 circa, il ministro parteciperà alla presentazione del progetto “Legalità e cittadinanza attiva” presso l’Istituto Comprensivo Statale numero 2 di Sinnai.

Al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza si terrà un incontro con i giornalisti.

I problemi da affrontare sono diversi, dagli episodi di criminalità – soprattutto furti e aggressioni – che sempre più di frequente si registrano anche nel centro storico cittadino, allo spaccio di droga e al consumo dilagante tra i giovanissimi, alle violenze e ai pestaggi fuori dai locali notturni, in particolare sul litorale. Altro problema è relativo alla vita complicata nelle carceri, dove i sindacati di polizia lanciano continuamente allarmi sulla sicurezza.

Poi, il tema migranti: nell’Isola saranno incrementate le quote inviate dal Viminale, e c’è allarme per quanto riguarda l’accoglienza, con sempre meno cooperative e associazioni disposte a partecipare ai bandi per nuovi posti per l’accoglienza.

La visita del ministro non è legata a fatti particolari, era già in programma da qualche tempo, così come in altre regioni italiane, «per dare un segnale di presenza delle strutture del Governo centrale».

Ieri Piantedosi ha partecipato a un’analoga riunione a Reggio Calabria, e ha siglato un protocollo di legalità destinato a blindare dalle infiltrazioni criminali l’appalto del Museo del mare.

RIPRODUZIONE RISERVATA