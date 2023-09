«Sicurezza per i cittadini» 

Le fughe in massa (scavalcando agevolmente il muro di cinta) dal centro migranti sono solo un brutto ricordo. La sindaca di Monastir Luisa Murru tratteggia un quadro della situazione, nell’ex scuola di polizia penitenziaria, lontano da quella dell’estate del 2020, in piena emergenza Covid 19, con aggressioni e molestie ai danni di persone, donne e ragazzini. Una situazione che aveva allarmato la popolazione di Monastir, e non solo. «Non mi risulta che ci siano state aggressioni o molestie o altri reati commessi nel mio Comune da parte di ospiti del Cas nell'ultimo anno», conferma la sindaca di Monastir. «C’è preoccupazione – aggiunge – tanti ospiti del centro si recano in paese per prendere l'autobus o fare la spesa, ma il controllo da parte di forze dell'ordine e polizia municipale è costante e questo è importante per garantire al sicurezza».

Il Cas di Monastir resta sorvegliato speciale, anche per i fenomeni emersi nelle ultime settimane sull’impiego lavorativo di molti dei giovani migranti, vittime di capolarato e sfruttamento. La sindaca, intransigente nel chiedere più controlli e garanzie nel centro ma, anche, attenta ai diritti dei migranti richiedenti asilo, non si sottrae dal commentare le ultime vicende di cronaca. «Il caporalato, sia che avvenga ai danni di migranti che di cittadini italiani, è una vergogna per un Paese che vorrebbe definirsi civile. I diritti dei lavoratori devono essere sempre rispettati e il lavoro, chiunque lo esegua, va adeguatamente retribuito. Spero che i colpevoli vengano puniti severamente, come la legge prevede e che questo serva da monito per altri».

A Monastir, nella zona industriale e commerciale affacciata sulla Statale 131, quella che era stata per decenni la scuola di formazione per agenti di polizia penitenziaria era stata chiusa nel 2016. Qualche mese dopo, a febbraio 2017, i primi arrivi di migranti e richiedenti asilo avevano presto portato il Cas al massimo della capienza. Una situazione esplosiva, evidenziata a più riprese dai sindacati delle forze di polizia impegnate nei controlli della struttura. Il caso era esploso all’inizio dell’estate 2020. I migranti scavalcando il muro di cinta del centro, si addentravano n ella zona industriale, dove avevano commesso dei furti. Poi raggiunsero il centro di Monastir, dove molestarono alcune donne e tentarono di far cadere dalla bicicletta una mamma e il suo bambino. La sindaca Luisa Murru aveva chiesto alla Prefettura “provvedimenti urgenti”, mentre nel paese qualcuno si era spinto oltre, pensando a ronde speciali per il controllo del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA