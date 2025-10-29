Sicurezza, Oristano diventa modello nazionale 

Le classifiche continuano a promuoverla come “città più sicura d’Italia”. E Oristano diventa un esempio al meeting nazionale della Polizia locale e della pubblica amministrazione, che si è svolto nei giorni scorsi a Cosenza. Erano presenti i comandanti di diverse città italiane, la Sardegna erano presenti dal comandante dei vigili urbani di Oristano, Gianni Uras accompagnato dal vice comandante Chessa Roberto, e dal comandante di Monserrato Mauro Soru. Durante il convegno, nello storico palazzo ex sede della Banca d'Italia, sono stati affrontati diversi come il nuovo decreto sicurezza e le modifiche al codice della strada per la sicurezza della circolazione. E il comandante Gianni Uras ha coordinato una tavola rotonda, nella sua relazione si è soffermato sulla realtà oristanese in particolare sul fronte della sicurezza stradale e sulle varie misure che verranno adottate anche con il nuovo Piano urbano della mobilità. ma si è parlato anche delle procedure operative per l'occupazione del suolo pubblico, del sistema dei controlli e delle sanzioni in materia di rifiuti, videosorveglianza e tributi locali. Significativo infine l’incontro con gli studenti e la sensibilizzazione per una guida sicura.

