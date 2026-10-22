Sicurezza, nuovi cantieri sulla Statale 197 

Tanti incidenti mortali e altre centinaia con feriti: un bollettino di guerra. Così la Statale 197 nel tratto compreso tra Sanluri, San Gavino e Guspini è diventata la “strada della morte” e ancora oggi si aspettano interventi di miglioramento in questo tratto ogni giorno molto trafficato per il transito di automobili, autobus e mezzi pesanti. A sollecitare gli interventi sono da anni i cittadini che percorrono ogni giorno questa Statale, assieme agli amministratori comunali e regionali. Ora finalmente arriveranno azioni concrete per la sicurezza stradale con un maxi intervento da cinque milioni di euro nelle strade del Medio Campidano, in particolare sulla Statale 197 nel tratto che porta da San Gavino a Guspini.

Gli interventi

Lo evidenzia la vicepresidente della Provincia del Medio Campidano, Maura Boi: «I lavori sono in corso sulla strada provinciale 63 che collega Pabillonis con San Gavino e porteranno alla messa in sicurezza del ponte e alla creazione di due nuove rotatorie tra Gonnosfanadiga e Pabillonis. Sulla Statale 197, nel tratto fra Guspini e San Gavino, saranno create due rotatorie all’incrocio con le strade provinciali 57 e 72 che, dalla Statale, portano in direzione di Gonnosfanadiga e Pabillonis. C’è tutto l'impegno delle istituzioni per fermare le tragedie sulla strada». Proprio nell’incrocio a raso nel territorio di San Gavino, nel bivio per Gonnosfanadiga, c’è stato uno degli ultimi incidenti che ha visto anche il ribaltamento di un’auto al centro della Statale per fortuna con soli feriti e nessuna vittima. Un problema simile nell’incrocio successivo che porta da una parte a Pabillonis e dall’altra a Gonnosfanadiga.

Il commento

«Così è entrato nel vivo il piano straordinario di opere pubbliche che coinvolge alcune delle arterie più importanti del Medio Campidano. Gli interventi, già appaltati, prevedono un restyling complessivo e la messa in sicurezza di diversi tratti strategici: c’è un investimento imponente da cinque milioni – aggiunge Boi - per ammodernare la rete viaria, eliminare i punti critici a maggior rischio di incidenti e garantire una mobilità più sicura». È ora di intervenire sulla 197 senza ulteriori rinvii anche per il sindacalista della Cgil, Gianni Spiga: «Ogni giorno transitano decine di autobus carichi di studenti e lavoratori, ci sono incroci a raso e con una carreggiata molto stretta: troppe viste sono state spezzate su questa strada».

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