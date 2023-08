Sicurezza notturna Incentivo ai vigili 

Diecimila euro di incentivi da distribuire tra gli agenti della polizia locale che, volontariamente, presteranno servizio durante le festività e in orari notturni. La giunta ha approvato il progetto “Alghero Notti Sicure” per garantire maggiori controlli da Ferragosto a Capodanno.

«L’Amministrazione comunale ha necessità di dare risposte concrete alla richiesta di maggiore sicurezza urbana nelle ore serali e notturne dove, a causa dell’assenza di personale, si verifica un intensificarsi di atteggiamenti e atti incivili che sfociano spesso in atti illegali», si legge nella delibera numero 267.

Compiaciuta la capogruppo di Fratelli d’Italia, Monica Pulina. Era stato il partito della Meloni, infatti, a spingere in Consiglio comunale per un “pacchetto sicurezza”, una sorta di pronto intervento per garantire l’ordine, con il potenziamento della polizia locale e la creazione di “gruppi di controllo del vicinato”, come già accade in altre realtà: Bergamo, Brescia, Como o Bologna, per citarne alcune. Controlli fai-da-te, con la forza dei residenti pronti a fare rete. «Il progetto obiettivo per la polizia municipale garantirà ulteriori turni di servizio durante le giornate più importanti. Così come l’assunzione dei 24 vigili», commenta Pulina. «Il sindaco e l’Amministrazione stanno dando seguito all’ordine del giorno presentato dai Fratelli d’Italia, condiviso dalla maggioranza e votato dal Consiglio - prosegue la capogruppo – e noi come partito siamo molto soddisfatti dell’attenzione che si sta prestando a un tema importante come quello della sicurezza».

