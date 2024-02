Sicurezza nelle strade: via ai lavori per la rotatoria 

In arrivo una rotonda nell’incrocio tra via Nenni e via Roma. Il Comune di Serrenti è al lavoro per una soluzione che possa disciplinare il traffico tra le due strade del centro abitato. I lavori cominceranno a seguito dell’eliminazione del palo lì situato, da parte dell’Enel.

«Entro il 20 febbraio i lavori cominceranno perché Enel avrà tolto il palo che disturba – spiega il sindaco Pantaleo Talloru – Una rotonda lì era stata già disegnata, ma si trattava di una rotonda figurativa, adesso invece sarà realizzata diversamente: la rotonda sarà rialzata e al centro sarà sistemato il palo per l'illuminazione notturna con il palo dell’illuminazione centrale. Si tratta di un intervento molto importante per una viabilità più sicura». La decisione della realizzazione di una nuova rotonda nel centro abitato deriva alla necessità di regolare il traffico in una zona molto trafficata. «È un incrocio tra due arterie particolarmente trafficate, in cui transitano numerosi automezzi, tra cui anche mezzi agricoli, trattori e camion», conclude il primo cittadino.

Per la realizzazione dei lavori saranno necessari 30.000 euro, cifra che l’amministrazione comunale ha ricavato da un finanziamento regionale di 230.000 euro finalizzato alla sistemazione delle strade interne al paese.

