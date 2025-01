Sicurezza nelle stazioni e sui treni: 23 i denunciati 

Un anno di servizi, controlli e attività antiborseggio nelle stazioni e sui treni dell’Isola con 23 persone denunciate. Il compartimento della Polizia Ferroviaria ha tracciato un bilancio di quanto fatto nel 2024 per garantire la sicurezza dei sardi che viaggiano sui treni o che passano nelle stazioni.

Un controllo costante, come confermano i numeri: ben 55mila persone identificate, 796 treni scortati, 212 servizi lungo linea e 236 attività antiborseggio in stazione e a bordo treno, 419 veicoli controllati. Diverse le operazioni portate avanti, come previsto anche a livello nazionale.

In dodici mesi sono state denunciate, alla Procura, 23 persone che hanno commesso dei reati: dal furto agli scippi, dalla resistenza ad altre violazioni del codice penale. Sono state emesse anche 37 sanzioni amministrative: tra queste anche cinque sanzioni per «ubriachezza molesta» e «atti contrari alla pubblica decenza», fanno sapere dagli uffici della Polizia Ferroviaria.

Le attività svolte sui treni e nelle stazioni hanno riguardato anche l’accompagnamento di cittadini stranieri non regolari nella struttura di Monastir oppure il rintraccio di persone segnalate come scomparse, il rinvenimento di bagagli e documenti smarriti da parte dei viaggiatori e le proposte ai questori di adozione di ordini di allontanamento e misure di prevenzione. Negli uffici della Polfer della Sardegna sono state presentate inoltre 256 denunce, parecchie anche per reati commessi in luoghi diversi da stazioni e scali ferroviari. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA