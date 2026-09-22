Sicurezza nelle scuole, scintille in Consiglio 

È scontro sulla sicurezza nelle scuole. A poco più di due mesi dall’interrogazione di fine giugno rimasta senza riscontro, i consiglieri del Movimento 5 Stelle Sandro Sanna, Diego Corrias e Rachele Garau tornano ad alzare la voce sulla situazione dell’edilizia scolastica cittadina. I consiglieri di minoranza hanno richiesto la convocazione congiunta delle commissioni Lavori pubblici, Manutenzioni e Scuola per fare un punto organico sullo stato dei plessi. Intanto l’anno scolastico è già iniziato e della convocazione neanche l’ombra. L’iniziativa fa seguito alle forti preoccupazioni espresse da dirigenti e famiglie durante il Consiglio dello scorso 30 luglio, convocato all’indomani del grave episodio che ha visto il crollo di un palo dell’illuminazione a poca distanza da alcuni bambini impegnati in attività estive all’aperto nel plesso di corso Europa.

La programmazione

Secondo l’opposizione occorre superare le risposte frammentarie, ascoltare direttamente le dirigenze scolastiche e tracciare un quadro trasparente della programmazione manutentiva. «Il tema della sicurezza e della manutenzione delle scuole non può essere rinviato oltre. Chiediamo certezze e un confronto pubblico per verificare gli interventi eseguiti e quelli ancora da realizzare», hanno ribadito i firmatari.

Bilancio degli interventi

Di fronte alle sollecitazioni delle minoranze, la replica della Giunta traccia il bilancio delle azioni messe in atto. L’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni rivendica i traguardi raggiunti: «Abbiamo portato a termine tutti gli interventi finanziati per le scuole con i fondi Pnrr relativi a rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e adeguamento antisismico. Inoltre, con un finanziamento regionale Iscol@ di 120mila euro per la Primaria Efisio Carboni di via Asproni, a giugno si sono conclusi i lavori volti a garantire la piena accessibilità agli alunni con disabilità motoria o psicomotoria». Riguardo ai progetti futuri, Meloni precisa che con l’avanzo di amministrazione si finanzierà l’aggiornamento degli elaborati per la riqualificazione della scuola secondaria Pascoli di corso America per poi procedere all’appalto, oltre alla progettazione di interventi di ristrutturazione per le coperture di altri plessi. Sulla cura dei cortili Meloni aggiunge: «L’assessorato al Verde esegue manutenzioni settimanali, potature, e ha recentemente ultimato la sostituzione dei giochi datati, a cui seguirà la fornitura di vasche per gli orti didattici».

Le priorità

A integrare il quadro è l’assessore Matteo Venturelli: «I Servizi manutentivi hanno affidato un incarico per verificare lo stato di tutte le coperture degli edifici scolastici, che necessitano da molti anni di interventi, e quantificare le risorse necessarie. Nel frattempo, proseguiamo con la manutenzione ordinaria negli interni in base alle priorità concordate con il personale e l’impresa incaricata». Infine, sul fronte dell’illuminazione pubblica nei cortili, Venturelli rassicura: «Come da programma, abbiamo già rimosso tutti i punti luce vetusti con oltre 30 anni di vita in corso Europa e via Asproni, e presto procederemo alla loro sostituzione con impianti moderni e adeguati».

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