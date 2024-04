Sicurezza nelle scuole: nuova gara  

Mentre gli interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico nella scuola secondaria di primo grado di via Ales sono ancora in corso, l’assessorato comunale ai Lavori pubblici ha bandito la gara, tramite la piattaforma telematica della regione Sardegna “Sardegna Cat”, per individuare un professionista per l’affidamento del servizio di indagini relative alle verifiche di sicurezza statica e sismica, dei solai e dei controsoffitti.

Gli edifici scolastici coinvolti nell’intervento sono quella di via Guspini, via Monte Spada, via Piria e via Verdi. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri della sicurezza, è di circa 71 mila euro.

La ristrutturazione della scuola di via Ales è tra le tante opere che anche in città sono state finanziate con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

