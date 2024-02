Sicurezza nella strada per Terralba Ecco il progetto da 370mila euro 

Inizieranno a breve i lavori di miglioramento della sicurezza della strada statale 126 a San Nicolò d’Arcidano, con la realizzazione di una nuova rotatoria spartitraffico all'ingresso nord in direzione Terralba. Il progetto, 370mila euro, è finanziato dalla Regione e consentirà così di rendere più sicuro un tratto di viabilità urbana molto trafficato.

Il sindaco Davide Fanari ha sottolineato l'importanza di questo intervento: «Grazie a questo progetto, voluto dal Comune già dal 2014, avremo l’opportunità di rendere fruibile ma soprattutto sicuro, un tratto di viabilità urbana ad alta densità di traffico: transitano tutti i mezzi leggeri e pesanti, in arrivo e per l’Oristanese. Attualmente, l’incrocio è servito da impianto semaforico, in questi anni abbiamo speso un patrimonio per la manutenzione ma con gli improvvisi black out si mette a serio rischio l’incolumità dei passanti che siano essi a piedi, in macchina, moto o camion».

Con la realizzazione di una rotonda, oltre a modificare dal punto di vista estetico il paese, gli amministratori contano di mitigare la situazione di pericolo all’ingresso del centro abitato. I mezzi provenienti da Terralba, favoriti dal rettilineo che precede l’accesso a San Nicolò Arcidano, giungono a forte velocità, creando una minaccia per i residenti della zona ma anche per coloro che transitano in quella direzione.

