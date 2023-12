Sicurezza nella 195, via agli interventi 

Il 25 novembre scorso dopo diverse mareggiate l’erosione sotto il manto stradale nella statale 195 è apparsa evidente. Per le migliaia di automobilisti che ogni giorno la percorrono un motivo di apprensione.

Per questo l’Anas ieri ha avviato le attività di sondaggio sulla piazzola interessata dallo smottamento.

Le operazioni sono andate avanti tutta la mattinata senza interferire sul traffico. I sondaggi sono finalizzati a verificare l'attuale stato del corpo stradale per consentire il successivo intervento di ripristino definitivo che riguarderà la posa di una scogliera di protezione, mediante massi di grandi dimensioni oltre che la realizzazione di interventi specifici per la messa in sicurezza del bordo stradale. Il valore degli interventi – informa l’azienda che si occupa delle strade – è di circa 150 mila euro.

