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Monastir.
17 settembre 2026 alle 00:39

Sicurezza nel Cpa, vertice coi sindacati 

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Nuovo confronto tra le organizzazioni sindacali della Polizia di stato e la pubblica amministrazione sulla sicurezza all’interno del Centro di prima accoglienza e Hotspot di Monastir. Nella giornata di ieri i rappresentanti sindacali e le istituzioni si sono incontrate per discutere delle condizioni di sicurezza del personale, della gestione dei servizi di competenza, degli interventi realizzati, quelli in corso e delle misure previste per migliorare le condizioni di lavoro degli agenti in servizio. Tra le misure previste figurano la costruzione di un doppio muro di separazione verso l’esterno e la realizzazione di un recinto nella parte interna per separare fisicamente l’Hotspot dal Cas. Un intervento pensato per migliorare così la gestione degli spazi e dei flussi e garantire una separazione netta tra le due strutture. «La vertenza rimane alta e non può considerarsi conclusa» dichiarano il rappresentante di Fsp Marco Grandi e il segretario provinciale generale Gilberto Pisu, «La sicurezza del personale deve restare una priorità assoluta, soprattutto alla luce del fatto che i poliziotti vengono chiamati, con frequenza quasi quotidiana, a intervenire in situazioni e servizi che vanno ben oltre la mera attività di identificazione». Nel corso della riunione è stato affrontato anche il tema del numero di ospiti della struttura, in seguito ai numerosi sbarchi recenti. «Continueremo a vigilare sull’attuazione delle misure annunciate e a mantenere alta l’attenzione, affinché ai colleghi impegnati in prima linea venga assicurato il necessario supporto operativo e strutturale» chiudono i sindacalisti.

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