Sicurezza, l’opposizione ottiene la seduta ad hoc 

L’inserimento della discussione sui problemi di ordine pubblico all’ultimo punto dell’ordine del giorno ha scatenato la polemica. «È uno sgarbo istituzionale», ha dichiarato Guido Pisu, capo della minoranza, una volta appreso della convocazione dell’assemblea civica per mercoledì prossimo. Il sindaco, Giulio Murgia, recepito il reclamo, ha convocato il Consiglio esclusivo per il giorno precedente, alle 18. In quell’occasione si parlerà soltanto della tematica per la quale l’opposizione ha sollecitato con urgenza l’adunanza.

Al consigliere ed ex sindaco non è piaciuto che l’attuale primo cittadino avesse relegato una tematica così importante e delicata in chiusura di seduta. Tanto che lo stesso Pisu ha chiesto la rettifica della convocazione. «Il comma 8 dell’articolo 19 comma dello statuto prevede che il Consiglio comunale venga convocato con i punti all’ordine del giorno richiesti dai consiglieri. Pertanto ho chiesto, anche a nome degli altri componenti, la convocazione del Consiglio con un solo punto». Richiesta accolta e Consiglio convocato con ventiquattro ore d’anticipo rispetto alla seduta originaria.

Dopo i diversi episodi di cronaca e violenza avvenuti negli ultimi tempi tra il centro abitato e la Marina di Sarrala, compresi attentati a due villette e ai mezzi del servizio di igiene urbana, la minoranza ha richiesto la convocazione di un Consiglio ad hoc per fare il punto sulla delicata situazione e capire eventuali azioni politiche della maggioranza a tutela dell’ordine pubblico.

RIPRODUZIONE RISERVATA