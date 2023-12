Sicurezza in via Istria, partono gli interventi 

Tutto pronto per il restyling di via Istria, per la messa in sicurezza ritenuto urgente dal comune di Selargius. Nei giorni scorsi l’intervento è stato affidato ad un’impresa di Sinnai che inizierà i lavori nelle prime settimane del prossimo anno. Buche e dislivelli in diversi tratti nella strada sono evidenti da tempo, confermati da sopralluoghi tecnici e indagini svolte di recente con il georadar e nella relazione stilata da un professionista esterno, dove viene ribadita la necessità di un intervento immediato. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA