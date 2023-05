Sicurezza in strada, premiate le scuole sarde 

Sono arrivati da tutta la Sardegna per ricevere i premi del concorso “A spasso in sicurezza” ideato dalla Polizia Stradale: circa 140 studenti delle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori, ieri mattina hanno affollato il teatro Massimo, ricevendo i riconoscimenti per i loro elaborati sul tema della sicurezza stradale e ascoltando i consigli degli agenti tra video, lezioni simpatiche e giochi.

Trenta gli istituti scolastici coinvolti nell’iniziativa realizzato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione. Sul palco sono saliti i piccoli della sezione P della scuola dell’infanzia Collodi di Sestu, gli studenti della 3 B della scuola primaria dell’istituto comprensivo di Ozieri, quelli della 4 S e 4 T dell’istituto Azuni di Cagliari. Premi speciali anche per i bimbi delle sezioni A e C della scuola dell’infanzia dell’Eleonora d’Arborea di Sardara (originalità dell’elaborato), quelli dell’infanzia del Pertini di Sassari (efficacia del messaggio), della seconda elementare di Lula (per coinvolgimento degli alunni) e della prima elementare sempre di Lula (chiarezza del messaggio). I premi sono stati “firmati” dall’artista Bob Marongiu.

Gli agenti della Polizia Stradale della Sardegna, coordinati dal dirigente Giovanni Marziano, hanno poi sensibilizzato studenti e adulti su alcuni comportamenti da assumere da passeggeri di auto o pedoni. (m. v.)

