Sicurezza in spiaggia, incontro 

La Capitaneria di porto di Oristano ieri mattina ha incontrato i titolari degli stabilimenti balneari dell’Oristanese per discutere sulle prescrizioni della nuova ordinanza di sicurezza balneare.

«In particolare si è discusso dell’obbligatorietà negli stabilimenti del servizio di salvamento in mare attraverso gli assistenti bagnanti – si legge in una nota della Capitaneria – dell’importanza dei gavitelli di segnalazione del limite esterno delle zone di mare riservate alla balneazione, e di quelli previsti per il limite delle acque sicure; della necessità che qualsiasi situazione di potenziale pericolo venga segnalata in modo idoneo attraverso specifici cartelli».

La nuova ordinanza uniforma a livello nazionale la durata della stagione balneare e introduce una segnaletica uniforme, chiara e in più lingue sul servizio di salvamento, i pericoli ed altre informazioni utili.

Il comandante della Capitaneria di porto, Andrea Chirizzi, ha ringraziato «i titolari degli stabilimenti balneari presenti all’incontro, che si è svolto in un clima di dialogo costruttivo sui vari aspetti che afferiscono la sicurezza sulle spiagge dell’Oristanese».

