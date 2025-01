Sicurezza in montagna, evento del Cai 

A scuola di sicurezza in montagna. Domenica, a Nuoro, si terrà un evento speciale sul Monte Ortobene, in località Sedda Ortai (a partire dalle 9), organizzato dal Soccorso Alpino e speleologico Sardegna insieme alla sezione nuorese del Club Alpino Italiano. L’iniziativa, che avrà il patrocinio del Comune di Nuoro e dell’Agenzia Forestas, si svolgerà in contemporanea con altri eventi in tutta Italia, per sensibilizzare sulle buone pratiche per vivere la montagna in sicurezza e consapevolezza. Una giornata ricca di attività pratiche e informative, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e appassionati di montagna sulla prevenzione degli incidenti e sulle modalità corrette di comportamento in ambienti montani.

La giornata avrà inizio con un’escursione di 3 chilometri aperta al pubblico (ore 11 da Sa Radichina), curata dal Cai, che permetterà ai partecipanti di immergersi nella natura e apprendere le basi della sicurezza in montagna, grazie alla guida esperta degli istruttori. A seguire, ci sarà un’esibizione delle unità cinofile sulla ricerca dei dispersi e sulle tecniche di trasporto dei feriti in emergenza. Uno stand sarà dedicato alla centrale operativa GeoResq e offrirà una panoramica sul funzionamento delle chiamate di soccorso.

