Sicurezza in mare, lezione speciale alle Medie 

Decine di domande sono state formulate dagli alunni della scuola media di Macomer su come vivere il mare in sicurezza nella manifestazione che si è svolta ieri mattina nell’aula magna di via Ariosto. “Vivere il mare in sicurezza” è stato il tema affrontato in collaborazione con la Guardia costiera di Bosa, davanti ai ragazzi che hanno dimostrato di aver capito bene questa straordinaria lezione e di aver superato a pieni voti l’esame, affrontato alla stessa stregua delle materie scolastiche. In cattedra, per circa due ore, sono saliti il tenente di vascello, Alessandra Gabrini, e il primo maresciallo Andrea Serino. Entrambi, dopo aver esposto il tema, di grande attualità, in maniera semplice ma efficace, hanno risposto alle tante domande dei ragazzi. Sergio Masia, dirigente scolastico che ha proposto l’iniziativa, dice: «Quando i ragazzi fanno tanto domande e dimostrano interesse alla materia vuole dire che hanno capito la lezione e per questo posso dire che hanno superato quest’esame a pieni voti. Questo grazie a quanto esposto dai due rappresentanti della Guardia costiera di Bosa». Dello stesso avviso il sindaco, Riccardo Uda: «Una lezione importantissima, che aiuta a capire il mare e rispettarlo, anche dal punto di vista ambientale». (f. o.)

