Sicurezza in mare appaltata ai privati 

Luglio è cominciato e lungo le spiagge di Costa Rei (Muravera) e Villasimius la sicurezza in mare è garantita solo dai bagnini degli stabilimenti balneari. Per il momento non c’è alcuna postazione di salvamento comunale. Non tanto per i fondi - la Regione li mette a disposizione ogni anno - quanto per le difficoltà da parte dei Comuni nel reclutare bagnini. A Muravera, ad esempio, il servizio sarebbe dovuto partire il 15 giugno (a disposizione 80mila euro) ma il primo bando è andato deserto. Forse partirà venerdì.

Interventi

Il salvamento insomma grava solo sui titolari delle concessioni, i cui bagnini sono pronti a intervenire anche nei tratti di spiaggia libera (come comunque prevedono le regole). Lo sanno bene tre giovanissimi lifeguard in servizio al Free Beach Club di Costa Rei, protagonisti già di otto interventi tra fine giugno e i primi di luglio. L’ultimo pochi giorni fa: «Un signore si è tuffato dal pedalò pensando che l’acqua fosse bassa», ricorda Samuele Arca, 22 anni, bagnino da 4 anni, «invece proprio lì c’era una fossa. Non toccava e stava iniziando a bere».

Con lui in servizio ci sono due giovanissime, Marta Spanu e Jennifer Muroni. Sono tutti e tre di Cagliari (più altri tre per un totale di sei tra torretta e riva): «Due salvataggi hanno riguardato dei bambini», aggiunge Spanu, che è anche istruttrice di nuoto, «per fortuna niente di grave».

Concessionario

Gianluigi Molinari è il titolare della concessione che si trova di fronte al Free Beach: «Il ruolo dei nostri bagnini è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione», spiega, «la verità è che dobbiamo farci carico di un servizio indispensabile su una spiaggia lunghissima. La sicurezza, insomma, grava completamente sui privati».

Concetto ribadito un po’ da tutti i concessionari. «E tra l’altro», chiarisce Danilo Massessi, titolare del Sunshine Rei, «anche per noi non è facile trovare i bagnini. Mi permetto di suggerire ai legislatori di dare il via libera anche ai bagnini di 16 e 17 anni. Al momento possono lavorare solo con un maggiorenne».

Personale

La carenza di bagnini non è però l’unico problema che attanaglia i Comuni costieri: «Nelle strutture ricettive sta diventando sempre più complicato trovare qualsiasi tipo di figura», sottolinea Gianluca Dessì, sindaco di Villasimius, «negli ultimi anni sono cresciute in maniera esponenziale le assunzioni di stranieri».

L’eccezione

L’unico Comune del Sarrabus che sul salvamento è sempre riuscito a cavarsela è Castiadas: «Ci siamo mossi per tempo e non abbiamo avuto problemi nel reperire i bagnini, anche grazie alla società che gestisce il servizio», sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni.

Salvamento operativo da ieri anche a Porto Corallo (Villaputzu) con un postazione a Porto Tramatuzu. Dal 10 luglio ce ne sarà una seconda a Porto Corallino ma solo part-time (dalle 14 alle 19).

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