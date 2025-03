Sicurezza, in arrivo le zone rosse 

Un nuovo sistema di videoallarme collegato direttamente alle centrali delle forze di polizia, da installare nelle attività commerciali. Sarà questo, l’alleato in più per combattere la microcriminalità che, tra furti e rapine, rende meno sicura la città. La proposta è del prefetto Giuseppe Castaldo nel corso di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato ieri mattina. Il protocollo a livello nazionale esiste già, con le firme del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e dei rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti nazionali. Quel che manca è un accordo sulla falsariga di quello nazionale, ma da siglare a livello locale con le attività commerciali. Per averlo, manca ancora un accordo-quadro da concordare con le associazioni locali del commercio, che ieri erano presenti al vertice convocato in Prefettura assieme al sindaco Massimo Zedda, alla questora e ai comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza. La firma del protocollo è prevista per la settimana prossima.

L’allarme sui reati

I ripetuti furti ai danni dei negozi a San Benedetto - che hanno creato allarme tra i commercianti - avevano avuto un’impennata, ma ora i dati su questi episodi di criminalità nel quartiere parlano di riduzione. L’incremento tra i primi mesi del 2023 e quelli del 2024 era stato di circa il 25 per cento in più nel rione, ma la risposta delle forze dell’ordine c’è stata: i dati della Prefettura parlano di un calo del 38,4% dei furti nei primi due mesi di quest’anno, rispetto a gennaio e febbraio del ’24, ma a San Benedetto ormai la percezione di sicurezza da parte soprattutto dei commercianti, e dei residenti, si è abbassata. Per questo ieri mattina il prefetto, Giuseppe Cataldo, ha convocato e presieduto una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza dedicata in particolare al quartiere, benché le statistiche abbiano molto ridimensionato il numero di furti. Assai probabilmente c’entra un’operazione della polizia di Stato che aveva portato a un arresto e a un Dacur (così si chiama il Daspo urbano, che vieta alla persona colpita l’accesso ad aree urbane), in seguito ai quali i reati sono notevolmente diminuiti. Sia come sia, il numero delle denunce di furto è decisamente calato.

Zone rosse

L’idea del Dacur (il divieto di accesso alle aree urbane) firmato dalla questora torna anche come ipotesi di strumento di prevenzione per la microcriminalità da attuare prima dell’inizio della stagione turistica, d’intesa con il sindaco Zedda (che ha mostrato di apprezzarla) e con i vertici delle forze di polizia. L’ipotesi dunque è introdurre nuove misure per rafforzare i sistemi di prevenzione e deterrenza in alcune zone della città per contrastare appunto furti, rapine e spaccio di stupefacenti. Si pensa al Dacur per impedire, a chi ha già compiuto questi crimini, di frequentare luoghi dove si registrano queste difficoltà: uno di questi potrebbe essere piazza del Carmine, dove le segnalazioni da parte dei cittadini non mancano. «Una specie di zona rossa per la piccola criminalità», riassume Massimo Zedda, «cioè luoghi sensibili dove aumentare la presenza delle forze dell’ordine, per vigilare le quali si potrà contare su 30-50 poliziotti e carabinieri in più. Poi toccherà al Comune, quindi a noi, animare con iniziative sociali, sportive, di spettacolo e culturali spazi come piazza del Carmine: queste cose richiamano le persone per bene e allontanano chi non lo è», conclude il sindaco.

Assalti alle banche

Nel vertice di ieri si è parlato anche delle misure di sicurezza da rafforzare nelle banche, sulla base di un protocollo firmato dall’Abi e dalla Prefettura.

