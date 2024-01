Sicurezza, in arrivo altre telecamere 

Altri 34 occhi elettronici in tutto il territorio - compresi i quartieri di Su Planu e Is Corrias, dove erano richiesti da tempo per contrastare furti e vandalismo - più altri due dedicati alla lotta alle discariche abusive.

Il sistema di videosorveglianza di Selargius si allarga con le nuove telecamere del piano della Città metropolitana, in gran parte già installate. Dal centro alle periferie, per un totale - fra quelle già attive e le nuove - che sfiora le 200 telecamere, tanto da collocare Selargius fra le città più videosorvegliate dell’hinterland cagliaritano. «Continuiamo a tenere sotto controllo tutto il territorio e puntare sulla sicurezza», commenta il sindaco Gigi Concu.

Dove sono

La mappa delle ultime telecamere parte da piazza Cellarium, vicino al Municipio, lì dove in passato sono già stati piazzati altri occhi elettronici che si sono rivelati utili per la ricostruzione di incidenti e l’individuazione di vandali. Nel progetto ci sono poi tre telecamere in piazza Martiri di Buggerru, fra i parcheggi e gli stalli che due volte a settimana ospitano il mercato rionale e quello di Coldiretti, videosorveglianza anche in piazza Giovanni XIII - nella borgata Santa Lucia dove pochi mesi fa fioccavano le lamentele dei residenti contro schiamazzi e urla sino all’alba - e in via Roma.

Lotta alle discariche

Non solo: viene potenziato il sistema di telecamere lungo il parco Lineare, in via Togliatti come richiesto più volte da abitanti e commercianti della zona alle prese puntualmente con distese di rifiuti ai bordi della strada a ridosso della 554, in piazza Maria Vergine Assunta, via delle Begonie, fra via delle Azalee e via delle Camelie - vicino alla fermata della metro - e in via San Marco. Ma anche in via Mazzini, via Nenni, in via De Medici - a Su Planu - in via Is Corrias, nella rotonda, in via Gallura e via Logudoro - nel rione di Is Corrias - e un’altra fra via del Lavoro e via Archimede, nella zona industriale. Altre due fototrappole sono state appena acquistate dal Comune per sorvegliare spazi verdi periferici presi di mira dai furbetti del sacchetto selvaggio. E alcune saranno destinate al parco vandalizzato di recente nella lottizzazione Tranzellida.

Il sindaco

L’obiettivo è riuscire a monitorare tutta la città. «Così come abbiamo fatto nella precedente consiliatura, continuiamo a investire sulla sicurezza del nostro territorio», sottolinea il sindaco, «una delle priorità che ci ha visto particolarmente attenti e che oggi ci porta a vantare un numero di telecamere installate superiore alla maggior parte dei Comuni dell’hinterland. Parliamo di strumenti preziosi, che si va a posizionare anche nei quartieri di Su Planu, in aggiunta a quelli già operativi, a Is Corrias e in punti particolarmente pericolosi o interessati dal fenomeno delle discariche abusive», aggiunge Concu che conclude: «Un aiuto tecnologico fondamentale per monitorare al meglio il territorio e che spesso ci ha permesso di ricostruire la dinamica di diversi incidenti anche piuttosto gravi».

