Sicurezza, in arrivo 40 telecamere 

Sono in arrivo in città quaranta nuove telecamere per potenziare i controlli e la sicurezza. Ad annunciarlo è il comandante della polizia locale Massimiliano Zurru.

«È stato predisposto un regolamento sul sistema di videosorveglianza che dovrà essere oggetto di discussione e approvazione da parte del Consiglio comunale - spiega -. A breve verrà approvato dalla Giunta comunale un progetto strategico da condividere con il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi e le forze di polizia, e sottoscritto un nuovo patto per la sicurezza urbana».

«In primis - spiega nel dettaglio il comandante - verrà centralizzato, nella centrale operativa del comando polizia locale, il flusso di immagini provenienti dalle 110 telecamere già attive nel centro abitato e messe in condivisione con le centrali dei carabinieri, della polizia di Stato e della Guardia di finanza. In previsione per i prossimi mesi verranno installate altre quaranta telecamere, di cui dieci di letture targhe in corrispondenza degli accessi principali».

L’obiettivo è anche quello di sconfiggere problemi come alta velocità su strada (per cui è già stato fissato il limite di velocità con gli autovelox) e rimediare a situazioni come quelle dei rifiuti abbandonati dal centro alla periferia.

