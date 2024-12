Sicurezza, il piano per la viabilità 

«Attraverso questa pianificazione si intende garantire la sicurezza della circolazione anche in situazioni estreme, evitando il blocco delle principali vie di comunicazione della provincia, in particolare della 131, e favorendo un rapido ritorno alla normalità, oltre a garantire un tempestivo soccorso alle persone in difficoltà». Lo ha affermato il prefetto Salvatore Angieri

in vista della stagione invernale e delle potenziali criticità legate alle precipitazioni nevose e alla formazione di ghiaccio sulle strade. La prefettura ha emanato un piano di gestione coordinata per l’emergenza nella viabilità. Il piano mira a garantire la sicurezza, prevenendo disagi e riducendone gli impatti sul traffico.Tra gli aspetti principali, il prefetto evidenzia «la creazione di una rete tra le forze di polizia e gli altri enti per gestire in modo rapido le attività necessarie; inoltre, l'adozione di una comunicazione agli utenti della strada, per garantire l'aggiornamento delle informazioni utili a mantenere la viabilità sicura».

RIPRODUZIONE RISERVATA