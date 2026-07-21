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Galtellì
22 luglio 2026 alle 00:20

Sicurezza, il paese è un cantiere 

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Prosegue il piano di interventi avviato dal Comune per la messa in sicurezza delle infrastrutture. Tra le opere: il nuovo acquedotto in località Muru, destinato a garantire l'approvvigionamento idrico a famiglie e strutture ricettive e i lavori (ora conclusi) sulle strade rurali Sas Traccas-Pirastru, monte Tuttavista e Su Manganu-Bartara. Continua, per il terzo anno consecutivo, lo sfalcio lungo i 25 chilometri di viabilità, per la prevenzione degli incendi. Completata nei giorni scorsi la messa in sicurezza dell'illuminazione pubblica in via Nazionale e via San Giovanni. Sono invece partiti i lavori in via Grazia Deledda, via Alcide De Gasperi e nella circonvallazione. In programma anche interventi al cimitero, al Centro di aggregazione sociale, al complesso comunale e all'anfiteatro. «Stiamo trasformando i finanziamenti in opere concrete, con l'obiettivo di rendere Galtellì più sicura, vivibile, moderna», afferma il sindaco Franco Solinas. (g. pit.)

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