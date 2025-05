Sicurezza, il decreto incassa la fiducia tra le polemiche 

Il governo incassa la fiducia sul decreto sicurezza alla Camera con 201 sì. Ma restano, dure, le polemiche dentro e fuori dall'Aula su un provvedimento contestatissimo dalla opposizioni. Il centrosinistra punta, anche per questo, a continuare con la protesta attraverso lo strumento degli ordini del giorno, oltre 150 presentati, e sui quali i deputati potranno parlare per 8 minuti a testa. Stando così le cose il via libera finale è prevedibile solo tra la tarda serata di oggi e giovedì. E il testo poi passerà al Senato.

Intanto in una conferenza stampa di fronte a Montecitorio i manifestanti anti-dl sicurezza fanno sapere che la loro battaglia non si ferma. «Abbiamo dimostrato che nel Paese esiste un’opposizione sociale, siamo stati scudo democratico. E, dopo quanto accaduto in piazza, le adesioni alla manifestazione di sabato 31 stanno crescendo, e sarà enorme e partecipata», ha detto Martina Solidoro della rete. In piazza anche Luca Blasi, l'assessore municipale colpito durante la protesta a Piazza Barberini.

«Il nostro problema - ha detto Blasi - non è la polizia ma è l'uso che il governo fa della polizia. E l'aver colpito uno dei portavoce della piazza che stava gestendo la situazione è grave e non perché è successo a me». Questo decreto è «un golpe» con cui si mette fine a un pezzo della nostra democrazia.

Contro il provvedimento si levano anche le voci dell'opposizione. Con questo testo «andiamo in direzione di uno Stato repressivo», denuncia il leader M5s Giuseppe Conte. «È pericoloso e fatto solo di propaganda populista», attacca il capogruppo Dem in Senato Francesco Boccia.

Il centrodestra, invece, difende il provvedimento. «Per la sinistra - sottolinea il sottosegretario Andrea Delmastro - il decreto «restringe spazi di libertà». Occupare abusivamente case di terzi indifesi, bloccare treni per ordine di madre natura, distruggere istituti penitenziari e aggredire forze dell'ordine, non sono “spazi di libertà”, ma di criminalità e noi vogliamo restringerli senza se e senza ma».

