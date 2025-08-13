VaiOnline
Uta.
14 agosto 2025 alle 00:46

Sicurezza idraulica, lavori nell’argine del rio Sa Sarpa 

A Uta sono iniziati i lavori del “Lotto 2” per la riduzione del rischio idraulico e il ripristino delle infrastrutture sul rio Sa Sarpa. Il tratto (compreso tra il ponte sulla Strada Provinciale 2 e la confluenza con il rio Cixerri) presentava gravi criticità: erosione dell’alveo, il crollo degli argini in calcestruzzo, il degrado delle opere realizzate negli anni ’70 e il rischio per le fondazioni di alcuni ponti. Una situazione aggravata dall’alluvione dell’ottobre 2018.

Il cantiere prevede la ricostruzione delle protezioni di sponda, la sistemazione delle briglie esistenti, la realizzazione di opere di drenaggio per la prevenzione di sottopressioni e un raccordo in scogliera cementata con il rio Cixerri per evitare fenomeni di erosione. L’opera, dal valore di quasi otto milioni, rientra nel Piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo approvato dal Commissario delegato per l’emergenza alluvione con fondi statali e regionali.

Per l’assessora Michela Mua, «i lavori stanno procedendo al meglio. Si tratta di un intervento fondamentale per la messa in sicurezza del rio Sa Sarpa e per la protezione del nostro centro abitato dagli effetti di eventi meteorologici sempre più estremi. Con queste opere restituiamo efficienza e resistenza alle infrastrutture idrauliche, garantendo maggiore tutela ai cittadini e al territorio». (l. e.)

