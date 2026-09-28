Sicurezza, i commercianti chiedono aiuto 

Dopo le coltellate dentro il ristorante, due aggressioni ai danni di commercianti, atti di vandalismo, furti di auto e degrado nelle vie Diaz, Fiume d’Italia e nella piazza della basilica di San Simplicio. Nonostante i primi provvedimenti della giunta Nizzi e i servizi intensificati delle forze dell’ordine, il centro di Olbia scoppia e la tensione sta salendo alle stelle. I carabinieri nei giorni scorsi sono intervenuti per assistere una commerciante che ha cercato di respingere un uomo che voleva a tutti i costi entrare in negozio. La donna ha urlato in strada ed è stata sentita dai passanti: «Non ne posso più, ogni giorno così. Basta non ne posso più».

Altri interventi si sono resi necessari per proteggere titolari di ristoranti e kebab nei pressi della basilica di San Simplicio.

Grido di aiuto

Marco Mura è il presidente della Fipa confcommercio (Federazione italiana pubblici esercizi) per la Gallura -Sardegna Nord. «Stiamo chiedendo da tempo che si intervenga su questo. Conosciamo bene la situazione». Altro capitolo è quello delle auto rubate o danneggiate. Anche di recente si sono verificati diversi episodi, alcuni filmati e mostrati sui social. Lasciare un’utilitaria è un rischio e gli olbiesi che abitano nel centro storico lo sanno.

«Siamo stanchi»

Dice una donna che chiede l’anonimato: «Ci stiamo stancati di vedere persone che fanno i loro bisogni davanti alle nostre abitazioni. Siamo stufi. Le persone anziane che vivono in questa zona stanno soffrendo, non possono uscire di casa. Ma che cosa deve succedere perché qualcuno intervenga per garantire un minimo di sicurezza». La Polizia locale sta pianificando servizi anche serali in tutto il settore interessato dagli episodi più gravi, ma la situazione sembra fuori controllo.

Case occupate

Il Comune insiste con i proprietari degli edifici occupati abusivamente da centinaia di persone, molti i nordafricani, e diventati in molti casi punti di riferimento per lo spaccio. Alcuni edifici, nei pressi del viale Aldo Moro e in zona industriale, sono occupati nonostante le diffide del Comune. Non è escluso che a questo punto l’amministrazione comunale ora proceda con le segnalazioni alla Procura.

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