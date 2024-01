«Sicurezza garantita anche in centro» 

I controlli da parte delle forze dell’ordine, anche nel centro storico, c’erano e se si esclude l’accoltellamento nella zona di piazza Yenne la notte di Capodanno è trascorsa senza particolari criticità. È quanto emerso dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato ieri sera dal prefetto Giuseppe De Matteis, per valutare «l’efficacia dei servizi predisposti in occasione dei festeggiamenti di Capodanno», come fanno sapere dalla Prefettura. Il bilancio? «L’intensificazione dei servizi di controllo ha consentito lo svolgimento degli eventi in assenza di criticità, a eccezione del ferimento di un giovane con un coltello durante una lite». Una risposta indiretta alle critiche mosse dai titolari di bar, locali e ristoranti del centro per «la mancanza di sicurezza» dovuta all’assenza «di un’adeguata vigilanza per gestire i giovani, circa duemila, che si sono riversati in piazza Yenne nonostante l’evento organizzato dal Comune in Fiera con il concerto di Marco Mengoni».

I numeri

Secondo il prefetto, dopo il confronto con il questore e con i rappresentanti del comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il dirigente della Polizia Municipale, alla presenza del vice sindaco, per controllare e mantenere la sicurezza nell’area fieristica e nel centro storico, «è stato impiegato un importante numero di pattuglie, ovvero nove della Polizia di Stato, sette dell’Arma dei Carabinieri e due della Guardia di Finanza alle quali si sono aggiunte due unità mobili della Polizia Municipale». E questo dispositivo, secondo la Prefettura, avrebbe evitato episodi critici, escludendo l’accoltellamento.

Le telefonate

Anche perché, secondo i dati forniti dalle sale operative delle forze di Polizia , tra le 19 del 31 dicembre 2023 e l’una del primo gennaio «sono arrivate 15 chiamate alla Polizia di Stato e 17 all’Arma dei Carabinieri, tutte seguite da specifici interventi degli operatori della sicurezza». Nel quartiere fieristico i dispositivi di sicurezza «hanno consentito lo svolgimento dello stesso in assenza di turbative per l’ordine pubblico». Eppure, oltre al ragazzo accoltellato, non sono mancati i momenti di preoccupazione in centro con un’edicola devastata, scazzottate ed esplosione di botti e fuochi. Per i gestori di locali nella zona di piazza Yenne questi episodi hanno portato a una riduzione degli incassi pari a quasi un terzo rispetto all’anno scorso. E molti hanno chiuso prima l’attività per la mancanza di una adeguata vigilanza. «Il salotto di Cagliari per un giorno è stato la periferia della città». Dalla Prefettura emerge un altro quadro.

