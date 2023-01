Sicurezza, ecco 85 nuove telecamere 

Stessi obiettivi che si vuole raggiungere con le telecamere finanziate con 200mila euro all’interno del piano della Città metropolitana, che saranno installate a breve. In questo caso la mappa delle nuove telecamere parte da piazza Cellarium e piazza Martiri di Buggerru, sei sono previste nel parco Lineare, altre in via del Lavoro, via Torricelli e via Meucci - nella zona industriale - una in via Togliatti, li dove da tempo i residenti chiedono le telecamere contro le discariche di rifiuti. E ancora: in via De Medici a Su Planu, nel quartiere di Is Corrias - da via Goceano, a via Ogliastra e via Logudoro - sino a via Mazzini, via delle Azalee e nel parcheggio di via San Marco.

La relazione tecnica per ampliare la rete di occhi elettronici è stata approvata dalla Giunta alcuni giorni fa, insieme agli indirizzi per aderire al Patto per la sicurezza urbana e far partire la richiesta di finanziamento. Quindici telecamere - come riporta il documento stilato dal direttore dell’area 7 Marco Cantori - sono destinate a piazza Martiri di Buggerru, a due passi dal Municipio, undici per potenziare la videosorveglianza di piazza Sì ‘e Boi, e trenta da distribuire in lungo e in largo nel parco San Lussorio. La finalità, viene ribadito nella relazione «è incrementare la sicurezza urbana», ma anche «prevenire, accertare e reprimere attività illecite e gli episodi di criminalità commessi sul territorio comunale», compresi «atti di vandalismo e danneggiamento agli immobili dell’amministrazione comunale».

Circa 150 telecamere sono già attive, dal centro città sino alle periferie, altre 85 in arrivo: 29 finanziate dalla Città metropolitana e pronte per essere installate, altre 56 si conta di posizionarle nei parchi e nelle piazze di Selargius dopo la recente adesione del Comune al Patto per la sicurezza urbana promosso dalla Prefettura di Cagliari. Un sistema che - fra vecchie e nuove telecamere - trasformerà Selargius in una città fra le più videosorvegliate dell’hinterland.

Ok della Giunta

Piazze e parchi

Altre cinque telecamere serviranno per la lettura delle targhe, tutte posizionate in strade strategiche: una ciascuna in via Togliatti, via Roma e via delle Begonie, due in via Nenni.

Il sindaco

«Continuiamo a investire sulla sicurezza del nostro territorio, una delle priorità che ci ha portato a chiudere la precedente consiliatura con l’installazione di 61 telecamere nei parchi di Su Planu, nell’area antistante la chiesa in piazza Boiardo e nel Parco lineare», commenta il sindaco Gigi Concu. Un sistema collegato direttamente con la sede centrale della Polizia locale. «Ora siamo pronti a dotare il nostro Comune di ulteriori 56 strumenti di video sorveglianza, che grazie al finanziamento richiesto alla Prefettura, ci permetteranno di monitorare costantemente piazza Martiri di Buggerru, Si ‘e Boi e San Lussorio. Contemporaneamente sono conclusi gli interventi di predisposizione di ulteriori 29 telecamere ottenute grazie a un importante finanziamento della Città Metropolitana, riservato ai Comuni aderenti a Its, che ci consentirà di coprire anche il quartiere di Is Corrias», conclude Concu, «con le prime telecamere che giustamente i residenti ci richiedono da anni».

